Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM К очистке путей Октябрьской железной дороги (ОЖД) в зимний период специалисты подготовили массив специальной техники. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ОЖД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

К расчистке заснеженных путей готовы 109 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Работать на путях также смогут 23 пневмоочистительные машины и 115 единиц моторно-рельсового транспорта. В распоряжении специалистов РЖД есть 24 единицы машин на комбинированном ходу, более 700 средств малой механизации. Для выгрузки убранного снега на станциях ОЖД отвели более 1,4 тыс. мест.

Помимо этого специалисты создали условия для комфортного ожидания транспорта пассажирами. В связи с этим 19 вокзалов и 71 платформа подготовлены к функционированию при низких температурных показателях.

Напомним, что в Санкт-Петербурге минувшей ночью выпало почти 15% месячной нормы осадков. Город перестраивается на работу в зимний период, районы Петербурга активно ищут сотрудников для уборки снега. Сложная погодная ситуация сложилась и в Ленобласти, где сейчас ведётся активная уборка дорог от снега.

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