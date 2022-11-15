Москва, 15 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила, что считает ключевым приоритетом восстановление системы международных расчётов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Очень большие сложности, санкционное давление на наших партнёров, но мы работаем со всеми странами, которые готовы с нами работать по выстраиванию разных инструментов альтернативных. Это нужно обязательно делать и цифровой рубль тоже видим и уже сейчас рассматриваем как приоритет развития функции трансграничных платежей», — сказала она.

Набиуллина отметила, что также часто поднимается тема по криптовалюте.

«Мы действительно выработали конценсусные некоторые предложения, и в ближайшую буквально неделю предполагается, что этот законопроект поступит в Государственную думу», — сказала глава ЦБ РФ.