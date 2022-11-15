Москва, , 14:15 — REGNUM Некоторые государства пытаются ослабить Россию и раскачать её суверенитет, заявил президент России Владимир Путин 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся всё агрессивнее, — обратился глава государства к участникам мероприятия. — И по большому счёту имеют очевидную цель, в отношении нашего общества как минимум, — разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить в конечном итоге. И раскачать её суверенитет».

По мнению Путина, для достижения целей противник использует создание мифов. Такой сценарий, в частности, применялся на территории б. УССР.