Иркутск, 15 ноября 2022, 14:15 — REGNUM Доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области начали следователи. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту совершения аварийной посадки вертолета Ми-8 организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, винтокрылая машина авиакомпании «Ангара» с четырьмя членами экипажа 15 ноября, следуя по маршруту Иркутск — Жигалово, совершила аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области.

Кроме этого, отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, и добавляется, что следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёсткую аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области совершил вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара».