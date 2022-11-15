Иркутск, 15 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области начали следователи. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Эмблема СК РФ

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту совершения аварийной посадки вертолета Ми-8 организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, винтокрылая машина авиакомпании «Ангара» с четырьмя членами экипажа 15 ноября, следуя по маршруту Иркутск — Жигалово, совершила аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области.

Кроме этого, отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, и добавляется, что следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёсткую аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области совершил вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара».