15 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский в ходе саммита G20 сообщил десять пунктов своей формулы для установления мира, одним из которых является обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Мирослава Романенко, , 19:01 — REGNUM Владимир Зеленский в ходе саммита G20 сообщил о десяти пунктах своей формулы для установления мира, одним из которых является обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Помимо обмена пленными, Зеленский хочет радиационной, ядерной а также продовольственной и энергетической безопасности, восстановления территориальной целостности б. УССР, «вывода российских войск» и прекращения военных действий, «возвращения справедливости», противодействия экоциду, недопущения эскалации, фиксации окончания военных действий.

Предложение Зеленского обменять военнопленных по формуле «всех на всех» в качестве одного из пунктов так называемой «формулы мира», обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило предложение Зеленского об обмене «всех на всех», так как Киев знает, что в России пленных боевиков ВСУ содержится гораздо больше, чем солдат российской армии, находящихся в плену у киевского режима. Иные считают, что главное — жизни наших солдат, — нужно менять. Другие добавили, что Зеленский такой смелый, потому что за его спиной стоят Штаты. Встречались и те, кто отметил, что Зеленскому нужно пополнить численность боевиков ВСУ за счет этих пленных.

«Решил дураком прикинуться? Фонд пленных [боевиков ВСУ] в России в 4 раза больше!» — отреагировала Natalia.

«Всех на Зеленского», — с сарказмом добавил пользователь с ником «Европе Конец».

«Размечтался!» — пишет Zheka B.

«Ему ВСУ пополнять надо. Знает же, сколько в плену его вояк», — с сарказмом написала Татьяна.

«Ну да, ему вояки нужны», — согласилась также Lana.

«Ему не вояки нужны! Ему картинка нужна и очередная перемога (победа. — М. Р.), которую он героически выставит в СМИ», — отметила Sofi.

«Оно ещё чего-то требует», — возмутился Дед Митя.

«Он бы не вёл себя так нагло, если бы за его спиной не стоял дядя Сэм», — прокомментировала требования Зеленского Ирина.

Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

«Пусть гуляет по холодку, клоун Вася. Количество пленных разное. На пустоту менять?» — не понимает пользователь с ником «Когда нас ждут, мы возвращаемся даже с того света!».

«Потом этих всех планируют привязывать у себя к столбам?» — не без сарказма поинтересовался Serzhi.

«Такой вариант имел бы место быть, если бы разница была пусть даже в 1000 человек, но когда разница в тысячи или даже десятки тысяч, то должны быть еще какие-то дополнительные условия. Мы отдадим несколько тысяч откормленных, здоровых [боевиков ВСУ], которых тут же вернут на фронт, и они продолжат убивать, а мы получим измученных ребят. Понятно, что нужно всех наших вернуть, но надо продумать дополнительные условия обмена, слишком он неравноценен по количеству», — добавил Вячеслав.

«Вариант «всех на всех» нам невыгоден никак, мы вернем, например, 1000 человек, а отдадим 10 000, которые откормленные и здоровые тут же окажутся на фронте и продолжат убивать наших ребят. Как вариант, обменять всех наших на такое же количество или в 1,5 раза больше [количества боевиков ВСУ], а остальных направить в трудовые лагеря на пару лет, пусть хоть какая-то польза от них будет, а не затратное их содержание», — написал Вячеслав.

«У них дефицит кадров, вот пытаются хоть откуда-нибудь взять. А у нас в плену [боевиков ВСУ] уже целая армия», — пишет Светлана.

«А вы считаете, что наши парни не стоят всех этих… укровояк? Как вы их оцениваете 1 к 5? 1 к 10? Вы [ненормальные]? Если есть возможность забрать всех наших парней, какие… подсчеты?..» — подытожил Andrey T.

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