Черкесск, , 14:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлено преступление, которое было совершено в отделении «Почты России» в посёлке Эркен-Шахар. Начальник этого подразделения почтамта республики попалась на хищении денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий. По данному факту возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщили 15 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, руководитель отделения почты в течение более двух лет совершала «хищение чужого имущества в крупном размере, путем присвоения денежных средств, вверенных ей АО «Почта России», предназначенных для выдачи пенсий, пособий и реализации иных услуг». С 2020 года ей удалось присвоить более 600 тысяч рублей.

Бывшей начальнице грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства, позволившие подозреваемой совершить хищение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Карачаево-Черкесии было выявлено подобное преступление в отделении почты в селе Эркен-Юрт. Начальник отделения «Почты России» похищал деньги граждан, вносимые в качестве оплаты за услуги ЖКХ.

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