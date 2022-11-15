Ульяновск, , 14:13 — REGNUM В Ульяновской области на реконструкцию почти 13-километрового участка федеральной дороги направят более 12,9 млрд рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор»). Речь идёт о подготовке проектной документации, выполнении инженерных изысканий и реконструкции дорожного участка.

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Реконструкция автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке км 242+700 – км 244+000, км 251+800 – км 263+684, Ульяновская область», — говорится в документе.

Строительная длина четырёхполосной дороги составляет 12,8 км. Дорожные работы планируется провести в 2022–2023 годы, в 2025–2027 годах.

Начальная цена определена в размере12 930 516 360 рублей. По итогам конкурса она снижена на 13 млн рублей — до12 917 516 360 рублей, в том числе в 2022 году будет направлено30 023 784 рубля, в 2023 и 2025 годах — соответственно70 055 497 рублей и988 222 987 рублей, в 2026 и 2027 годах – 1 976 445 994 рубля и 9 852 768 098 рублей. Данные средства будут выделены из федерального бюджета.

Контракт заключён с обществом «Хотьковский автомост» (Московская область).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе капитально отремонтируют подъездную дорогу к Ульяновску. На это предусмотрено из федерального бюджета почти 4 млрд рублей.

Подробнее: На ремонт подъездной дороги к Ульяновску выделили почти 4 млрд рублей