Ульяновск, 15 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области на реконструкцию почти 13-километрового участка федеральной дороги направят более 12,9 млрд рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор»). Речь идёт о подготовке проектной документации, выполнении инженерных изысканий и реконструкции дорожного участка.

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Реконструкция автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке км 242+700 – км 244+000, км 251+800 – км 263+684, Ульяновская область», — говорится в документе.

Строительная длина четырёхполосной дороги составляет 12,8 км. Дорожные работы планируется провести в 2022–2023 годы, в 2025–2027 годах.

Начальная цена определена в размере12 930 516 360 рублей. По итогам конкурса она снижена на 13 млн рублей — до12 917 516 360 рублей, в том числе в 2022 году будет направлено30 023 784 рубля, в 2023 и 2025 годах — соответственно70 055 497 рублей и988 222 987 рублей, в 2026 и 2027 годах – 1 976 445 994 рубля и 9 852 768 098 рублей. Данные средства будут выделены из федерального бюджета.

Контракт заключён с обществом «Хотьковский автомост» (Московская область).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе капитально отремонтируют подъездную дорогу к Ульяновску. На это предусмотрено из федерального бюджета почти 4 млрд рублей.

Подробнее: На ремонт подъездной дороги к Ульяновску выделили почти 4 млрд рублей