Бали, Индонезия, , 14:12 — REGNUM Решение Евросоюза запустить тренировочную мисси, в рамках которой будут обучаться киевские боевики, вступает в противоречие с заявлениями лидеров европейских стран о необходимости урегулирования конфликта на территории б. УССР мирным и дипломатическим путём. Об этом 15 ноября по итогам участия в саммите G20 журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим президент [Франции Эммануэль] Макрон, канцлер [Германии Олаф] Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию», ― пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это «какое-то политическое раздвоение личности» или, как сказал президент России Владимир Путин, «специфически нетрадиционная форма международных отношений».

«Но мы к этому привыкаем, всякое происходит», ― сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза утвердили запуск тренировочной миссии для киевских боевиков.

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В рамках миссии планируется обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку тысяч военных ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны. Предполагается, что первый этап миссии продлится два года, ориентировочная сумма общих расходов за этот период составит 106,7 млн евро. Оперативный штаб миссии будет находиться в Брюсселе в Европейской службе внешних связей, командовать миссией будет французский вице-адмирал Эрве Блежан, директор отдела военного планирования и поведения.

14 ноября, как и планировалось, Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для киевских боевиков на территории сообщества.

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