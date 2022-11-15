Сафоново, Смоленская область, 15 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Житель Сафоново Смоленской области задушил собственную бабушку, которая раздражала его жалобами на своё здоровье. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Как предварительно установлено следователями, в ночь с 12 на 13 ноября 30-летний мужчина задушил свою 80-летнюю родственницу. Мужчину раздражало то, что пенсионерка жаловалась на ухудшение состояния своего здоровья.

Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.