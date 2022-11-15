Москва, , 14:11 — REGNUM Повышение тарифов ЖКХ всегда воспринимается населением негативно. Однако в самом факте повышения этих тарифов на 9% в декабре нет ничего катастрофического, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Так, инфляция потребительских цен по итогам 2022 года прогнозируется в рамках 12,5-14%, так что это повышение будет ниже инфляции. Стоит также отметить, что повышение тарифов сразу на 9% связано с тем, что в 2023 году индексаций тарифов не планируется.

Кроме того, без повышения тарифов для населения, например, на газ, будет сложно выполнить программу газификации российских регионов, подразумевающую повышение уровня газификации домохозяйств к 2025 году до 83%, да и энергосистема России, например, электросети во многих регионах, тоже нуждается в масштабной модернизации, на которую необходимы средства.

Также стоит отметить, что государство сгладит негативный эффект от роста тарифов ЖКХ для пенсионеров и малоимущего населения, проведя в следующем году индексацию пенсий неработающим пенсионерам и других социальных пособий.

В то же время само повышение тарифов ЖКХ в декабре может стимулировать переоценку населением инфляционных рисков в сторону повышения. Инфляционные ожидания населения после повышения тарифов наверняка вырастут, и это значит, что в I квартале 2023 года инфляция потребительских цен может немного приостановить замедление и оказаться выше прогнозируемой.

Соответственно, можно будет ожидать некоторого ослабления курса рубля к доллару и евро после новогодних праздников, хотя нового резкого снижения российской нацвалюты, подобно тому, который был в марте, в связи с таким поводом ожидать не следует», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 г. вместо 1 июля 2023 г., предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

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