Москва, 15 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Цель западных стран — ослабить Россию и раскачать ее суверенитет, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Цель Запада — ослабить Россию и раскачать ее суверенитет», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе и на территории бывш. УССР.