Бали, Индонезия, , 14:15 — REGNUM Одно из предложений российской стороны в ходе саммита «Группы двадцати» касалось отказа от монополизации фармацевтических рынков. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 15 ноября журналистам.

Фармацевтика Иван Шилов © ИА REGNUM

Участникам саммита, отметил он, напомнили о разработке первой вакцины против коронавирусной инфекции — российского препарата «Спутник V». Доказанная эффективность вакцины превысила 95%, её успешно поставляли в 70 государств, хотя регистрация препарата и по линии ВОЗ, и по линии Еврокомиссии искусственно тормозилась.

«Ещё одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков», — сказал Лавров на пресс-подходе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России также призвал к отказу от политизации вопросов, связанных с энергетикой.

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