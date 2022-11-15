Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Одно из предложений российской стороны в ходе саммита «Группы двадцати» касалось отказа от монополизации фармацевтических рынков. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 15 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

Участникам саммита, отметил он, напомнили о разработке первой вакцины против коронавирусной инфекции — российского препарата «Спутник V». Доказанная эффективность вакцины превысила 95%, её успешно поставляли в 70 государств, хотя регистрация препарата и по линии ВОЗ, и по линии Еврокомиссии искусственно тормозилась.

«Ещё одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков», — сказал Лавров на пресс-подходе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России также призвал к отказу от политизации вопросов, связанных с энергетикой.

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