Забайкальский край, 2 июня, 2003, 11:51 — ИА Регнум. Администрация Читинской области получила предложения казахского ОАО "Корпорация Казахмыс", блокирующий пакет которого принадлежит южнокорейской корпорации "Самсунг" (Samsung), о приобретении крупнейшего в России Удоканского медного месторождения. Управляя Иртышским медеплавильным заводом (г. Иртыш, Казахстан), "Казахмыс", согласно "Открытому письму" трудового коллектива В.В.Путину от 4 марта 2003, принял решение о закрытии этого предприятия. По оценке специалистов, получаемый в перспективе разработки Удоканского месторождения медный концентрат будет направляться на переработку в Китай.

Справка. Удоканское месторождение меди находится в Каларском районе Читинской области, в 23 км южнее станции Новая Чара Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и в 650 км (по прямой) северо-восточнее Читы. Численность населения района, площадью 56 тыс. км2, по состоянию на 1.1.1994 не превышала 16,5 тыс. чел. Природные условия месторождения чрезвычайно сложные. Природные условия месторождения чрезвычайно сложные. Основными усложняющими освоение месторождения факторами являются: сильно расчлененный рельеф альпийского типа, высокая фоновая сейсмичность (до 9 баллов), многолетняя мерзлота, продолжительные и очень холодные зимы, среднегодовая температура -8°С.

Разработка Удоканского месторождения меди является одним из шагов первостепенной важности в освоении и развитии территорий, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали, и в частности Каларского района Читинской области. Освоение первой очереди Удоканского месторождения потребует порядка $400 млн. капитальных вложений со сроком окупаемости около 20 лет. Анализ многочисленных ТЭО выполненных в разные годы российскими и западными разработчиками, доказывает нерентабельность или низкую рентабельность строительства и эксплуатации Удоканского ГОКа, если считать конечной товарной продукцией медный концентрат.