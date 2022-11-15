Бишкек, 15 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года из Киргизии вывели за рубеж через системы денежных переводов $170,4 млн (около 10,3 млрд рублей), что почти в пять раз больше, чем в январе. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

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Наиболее активно деньги выводились в Россию, куда из Киргизии перевели $108,6 млн (6,52 млрд рублей) — в 3,3 раза больше, чем в начале текущего года.

На втором месте оказалась Турция, переводы в которую из Киргизии с начала года выросли более чем в 92 раза и достигли $55,3 млн (3,34 млрд рублей).

Также киргизстанцы перевели $3,3 млн (199 млн рублей) в США, $1,1 млн (66 млн рублей) в Германию, около $1 млн (60 млн рублей) в страны СНГ (за исключением РФ) и $1,3 млн (78 млн рублей) в другие страны дальнего зарубежья.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2022 года трудовые мигранты перевели в Киргизию из-за рубежа $291,9 млн (более 17,6 млрд рублей). В том числе из России — $278,1 млн (16,8 млрд рублей). Работающие в Турции киргизстанцы переслали на родину лишь $700 тысяч (42 млн рублей).

Отметим, что только по официальным данным, свыше 807 тысяч граждан Киргизии находятся на заработках за рубежом. Большинство из них трудятся в России — более 680 тысяч человек или почти 85% от общего количества уехавших работать в другие страны.