Пермь, 15 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Перми завершилось расследование уголовного дела против организатора финансовой пирамиды. От обмана пострадал 81 человек. Ущерб составил свыше 48 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

Организатору финансовой пирамиды инкриминируют мошенничество. По данным полиции, в декабре 2013 года 36-летний пермяк создал коммерческую организацию, работающую по принципу финансовой пирамиды. Он привлекал вкладчиков большими процентами, а также обязательствами со своей стороны по погашению кредитов граждан в других кредитно-финансовых учреждениях и банках и инвестирования их в перспективные и доходные проекты с целью получения прибыли.

Со вкладчиками заключали договор. По его условиям граждане передавали в коммерческую организацию денежные средства в размере от 55 до 75% от суммы кредитной задолженности. В свою очередь организация обязалась погасить за клиента кредит с учетом начисленных процентов. При этом минимальный взнос составлял 10 тысяч рублей. На практике организатор компании большую часть вырученных денег обращал в свою пользу. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.