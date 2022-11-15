Новая Каховка, Херсонская область, , 14:07 — REGNUM Комендантский час на территории Новой Каховки Херсонской области будет действовать с 19:00, новые правила вводятся с 15 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

Комендантский час Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно распоряжению главы ВГА Новокаховского городского округа, текст которого опубликован администрацией, изменены временные рамки действия комендантского часа.

С 15 ноября период комендантского часа установлен с 19:00 и до 06:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 ноября круглосуточный комендантский час был введён в Херсоне. С 20 октября на территории Херсонской области действует военное положение.