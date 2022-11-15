Москва, , 14:12 — REGNUM Госдума проголосовала за принятие к сведению основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центробанк РФ ежегодно раскрывает цели и принципы проводимой денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, а также ее взаимодействие с другими видами государственной политики. Для определения траектории ДКП на прогнозный период до 2025 года представлены три сценария макроэкономического развития: базовый и два альтернативных.

В базовом сценарии регулятор предполагает, что введенные против российской экономики ограничения сохранятся на прогнозном горизонте, процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет. Совокупный выпуск, в том числе потенциальный, будет сокращаться, цены будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться. Темпы роста экономики в период структурной перестройки будут небольшими, но за пределами прогнозного горизонта они могут ускориться за счет формирования в экономике новых производственных взаимосвязей, повышения квалификации рабочей силы и эффективности использования капитала, ввода новых средств производства в эксплуатацию. Годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году.

По оценкам Центробанка РФ, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5-8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6-7% годовых в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых. Основные риски для базового сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом.

В заключении профильных комитетов Госдумы отмечается, что регулятору стоит предоставить более детальный анализ как используемые регулятором инструменты ДКП во взаимосвязи с другими мерами Банка России будут способствовать реализации структурной перестройки экономики страны.

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