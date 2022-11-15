Брюссель, 15 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Евросоюз должен продолжать помощь киевскому режиму, так как от этого зависит будущее ЕС и всей Европы. Об этом министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил 15 ноября журналистам по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Saeima Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Латвийский министр высказался в пользу всесторонней поддержки киевского режима и подготовки плана послевоенного восстановления территории, подконтрольной Киеву. Такая помощь, подчеркнул он, затрагивает фундаментальные интересы ЕС.

«На [территории б. УССР] решается будущее Европы и мира в Европе», — заявил Пабрикс.

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