Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к 2025 году возведут открытый бассейн в Финском заливе. В ближайшем месяце строительный проект пройдёт общественные обсуждения, это следует из информации на сайте Росприроднадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gov. spb.ru На Крестовском острове у «Газпром Арены» построят два открытых бассейна

Заказчиком строительства бассейна выступило АО «Зенит-Арена», управляющее главным городским стадионом на Крестовском острове. По его инициативе в западной части Крестовского острова появится рекреационный физкультурно-оздоровительный объект. При этом предварительная стоимость бассейна пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года проект был представлен администрацией Петроградского района. Согласно нему, через три года на Финском заливе появится круглогодичный бассейн с баром. Рекреационный комплекс разместят на крыше двухэтажного здания гидротехнического сооружения.