Москва, 15 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Госдуме отметили смену тона Международного олимпийского комитета (МОК) в лице Томаса Баха, но указали на то, что слова, сказанные во время саммита, не обязательно быстро реализуются в реальные решения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Античная олимпиада

«Безусловно, слова, сказанные во время саммита, не обязательно быстро реализуются в реальные решения. Но важно, что сам тон выступления поменялся, ушла риторика агрессии и безапелляционности», — заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

России, ее спортивным руководителям следует и далее последовательно и конструктивно отстаивать интересы спортивной державы на всех уровнях, убежден парламентарий.

«Российские спортсмены вернутся в мировой спорт — выступление Баха это, безусловно, определенный сигнал всем заинтересованным сторонам, если слова не разойдутся с делом», — заявил депутат Госдумы.

«Впрочем, нам не следует пассивно ждать, когда Россию допустят к мировым турнирам. Независимо от политики МОК руководству Министерства спорта, федерациям следует проявлять активность: организовывать международные соревнования в сотрудничестве с дружественными странами, развивать спорт в рамках ШОС. Надо уходить от позиции страны, ждущей милости от МОК. Мы должны формировать дополнительные возможности участия в международных турнирах для наших спортсменов», — подчеркнул Пайкин.

Выступая на саммите G20, руководитель МОК Томас Бах признал, что Олимпиада способна объединить мир только в том случае, если в ней будут участвовать спортсмены всех стран. При этом словно забыл, что именно МОК выступил инициатором отлучения России от международного спорта, припомнил депутат Госдумы.