Москва, , 16:53 — REGNUM Цены на кофе на мировом рынке снижаются с 10-летних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цены на кофе на мировом рынке снижаются с 10-летних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года, — сказал Терновский. — По данным Международной кофейной организации, средние цены в октябре 2022 года были на 15% ниже февральского максимума и на 2% ниже значений октября 2021 года. Уходящий пик цен был связан с ухудшением и удорожанием логистики в период пандемии, а также снижением производства кофе в Бразилии под влиянием цикличности производства и погодных условий. В 2022 году урожаи восстанавливаются, и на рынке ожидается достаточный объем зерен, скорее близкий к перепроизводству, чем к дефициту».

Это, по его словам, следует считать основным фактором снижения цен, которое наблюдается в настоящее время.

«Вместе с тем трудности с логистикой продолжаются, запасы кофе на основных торговых площадках сокращаются, что не дает ценам вернуться на более низкие уровни 2019–2020 годов, когда средняя цена кофе была почти вдвое меньше, — сказал Терновский. — Пока указанные факторы балансируют друг друга, существует угроза снижения потребления кофе и, соответственно, цен на него в случае реализации сценария мировой рецессии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ подешевели растворимый кофе, натуральный в зернах, а также молотый.