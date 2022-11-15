Москва, 15 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Цены на кофе на мировом рынке снижаются с 10-летних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Цены на кофе на мировом рынке снижаются с 10-летних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года, — сказал Терновский. — По данным Международной кофейной организации, средние цены в октябре 2022 года были на 15% ниже февральского максимума и на 2% ниже значений октября 2021 года. Уходящий пик цен был связан с ухудшением и удорожанием логистики в период пандемии, а также снижением производства кофе в Бразилии под влиянием цикличности производства и погодных условий. В 2022 году урожаи восстанавливаются, и на рынке ожидается достаточный объем зерен, скорее близкий к перепроизводству, чем к дефициту».

Это, по его словам, следует считать основным фактором снижения цен, которое наблюдается в настоящее время.

«Вместе с тем трудности с логистикой продолжаются, запасы кофе на основных торговых площадках сокращаются, что не дает ценам вернуться на более низкие уровни 2019–2020 годов, когда средняя цена кофе была почти вдвое меньше, — сказал Терновский. — Пока указанные факторы балансируют друг друга, существует угроза снижения потребления кофе и, соответственно, цен на него в случае реализации сценария мировой рецессии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ подешевели растворимый кофе, натуральный в зернах, а также молотый.