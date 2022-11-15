Москва, 15 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Ирландия, подбадриваемая британским соседом, последовательно разрушает весь комплекс связей с Россией. Об этом сегодня, 15 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Захарова уточнила, Ирландия разрушает двусторонние политические, экономические и гуманитарные связи.

Также по её словам, Ирландия препятствует функционированию посольства в Дублине. «Под надуманным предлогом блокирует взаимные поездки и контакты», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупный объём российских активов, замороженных Ирландией, составляет 1,72 млрд евро.

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