Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Министерство финансов Свердловской области ищет банки, которые дадут региону кредиты на общую сумму 5 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

401(K) 2012 Кредит

Свердловская область намерена взять четыре кредита, чтобы частично покрыть дефицит бюджета. При этом ставка кредитования будет исходить из расчёта плюс 1% от ключевой ставки Банка России. Кредиты банки предоставят не более чем на 370 дней.

За пользование деньгами банка регион готов заплатить 343 млн рублей помимо взятой суммы. Ранее минфин уже проводил подобные аукционы, однако тогда желающих предоставить кредиты не нашлось.

Отметим, предполагается, что бюджет Свердловской области на 2023 год составит 343 млрд рублей. Ожидается дефицит в 16 млрд рублей.