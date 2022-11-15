Бали, Индонезия, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден провели переговоры на полях саммита G20 в Индонезии.

Джо Байден и Нарендра Моди (сс) The White House

По сообщению индийского МИД, стороны обсудили углубление стратегического партнёрства между Индией и США, включая сотрудничество в ориентированных на будущее секторах. Уточняется, что речь идёт о критически важных и новых технологиях, передовых вычислениях, искусственном интеллекте и других сферах экономики.

Также стороны выразили удовлетворённость тесным сотрудничеством двух стран в новых группах — QUAD, I2U2 и других.

Темой для обсуждения стали глобальные и региональные вопросы, уточнили в дипломатическом ведомстве.