Ариэль, , 14:00 — REGNUM В результате нападения неизвестного в израильском городе Ариэль три человека получили ножевые ранения. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Нож Maarten Van Damme

«Ножевая атака совершена в промзоне города Ариэль», — говорится в сообщении.

Также указывается, что нападение было совершено в районе автозаправочной станции, и добавляется, что, по данным медиков, при нападении получили тяжёлые ранения три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подозреваемого в совершении жестокого убийства задержали в Железном Порту Херсонской области.