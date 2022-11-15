Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM В России существует дефицит мужского воспитания. Это связано с преобладанием оборонительного менталитета. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Андрей Венков.

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«У нас в стране дефицит мужского воспитания. Менталитет наших граждан скорее оборонительный, это объясняется тем, что более 80% — это потомки крестьян. Наступательный менталитет был характерен для представителей дворянства и казачества. Это означает готовность отстаивать позицию через нападение, а не оборону», — цитирует учёного телеграм-канал ЮНЦ РАН.

По мнению Венкова, в условиях СВО, в которой Россия имеет дело с коллективным Западом, крайне важно воспитывать наступательный менталитет у молодёжи. Помочь в этом может действующая сеть кадетских корпусов.

Кроме того, необходимо формировать семейные ценности, решить проблемы с рождаемостью.