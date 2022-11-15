Москва, 15 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за прошедгие сутки уничтожили семь беспилотников ВСУ в Херсонской области, ЛНР и ДНР, а также перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области.