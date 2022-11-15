Казань, , 13:56 — REGNUM Исполняющим обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Юрий Уткульбаев. Об этом 15 ноября сообщается на сайте команды.

Под руководством Уткульбаева «Рубин» проведёт матчи Первой Лиги против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября), оставшиеся до зимней паузы.

52‑летний Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком «Рубина». С 2021 по 2022 год он был директором департамента спортивного развития и профессиональной подготовк.

Ранее он тренировал «Рубин‑2», «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Рубина» ушёл Леонид Слуцкий.

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