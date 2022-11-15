Казань, 15 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Юрий Уткульбаев. Об этом 15 ноября сообщается на сайте команды.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Под руководством Уткульбаева «Рубин» проведёт матчи Первой Лиги против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября), оставшиеся до зимней паузы.

52‑летний Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком «Рубина». С 2021 по 2022 год он был директором департамента спортивного развития и профессиональной подготовк.

Ранее он тренировал «Рубин‑2», «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Рубина» ушёл Леонид Слуцкий.