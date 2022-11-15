ФК «Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера
Казань, 15 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Юрий Уткульбаев. Об этом 15 ноября сообщается на сайте команды.
Rubin-kazan.ru
«Рубин»
Под руководством Уткульбаева «Рубин» проведёт матчи Первой Лиги против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября), оставшиеся до зимней паузы.
52‑летний Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком «Рубина». С 2021 по 2022 год он был директором департамента спортивного развития и профессиональной подготовк.
Ранее он тренировал «Рубин‑2», «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Рубина» ушёл Леонид Слуцкий.