Москва, 15 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. До 90 военнослужащих киевского режима уничтожили российские войска на краснолиманском направлении. ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции ВС РФ, сообщил 15 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

ВСУ, уточнил он, предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Золотаревка на территории ЛНР.

«В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 военнослужащих [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Также ВСУ лишились одного танка, четырёх боевых бронированных машин и пяти пикапов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Минобороны заявило об уничтожении до 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении, пяти боевых бронированных машин и шести пикапов.

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