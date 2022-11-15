Самара, , 14:00 — REGNUM Проект бюджета Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принят в первом чтении на заседании Самарской губернской думы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы Самарской области.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что проект закона предусматривает доходы бюджета области в размере 191 млрд 194 млн рублей. При этом пока не учтены поступления из федерального бюджета. Отмечается, что значительная доля расходов носит социальную направленность. На эти цели планируется направить 132 млрд рублей, что составит свыше 60% от общего объема, пояснили в пресс-службе.

Глава Самарской области сообщил, что в настоящее время, когда рисков намного больше чем обычно, прогноз является делом наиболее тонким и профессиональным.

«Считаю, что нам удалось верно и профессионально спрогнозировать ситуацию, представить оптимальные параметры бюджета, которые сегодня поддержаны депутатским корпусом. Бюджет в первом чтении принят», — приводит пресс-служба его слова.

Он также пояснил, что сейчас идет работа по формированию бюджета в окончательном виде.

Сообщается, что проект бюджета во втором чтении депутаты Самарской губернской думы намерены рассмотреть в конце ноября.