Махачкала, , 14:32 — REGNUM В Дагестане выявлен факт распространения информации с призывами к осуществлению террористической деятельности. Их размещал в своих публикациях в сети интернет житель Кизлярского района. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 15 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года 48-летний подозреваемый публично призывал осуществлению террористической деятельности. На своей странице в соцсети он опубликовал видеоматериалы со своими выступлениями, в которых высказывал свое негативное отношение к иноверцам, что соответствует уголовно наказуемому деянию, квалифицируемому ч.2 статьи УК РФ № 205.2 о публичном возбуждении ненависти и вражды по признаку отношения к религии и о призывах к осуществлению террористической деятельности.

За полтора года подозреваемым было размещено четыре таких материала. Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жителя Левашинского района Дагестана отправили в колонию-поселение на три года и два месяца за распространение экстремистских материалов в сети интернет.

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