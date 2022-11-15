Москва, , 13:53 — REGNUM Вооруженные силы России сорвали атаку двух тактических ротных групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР, уничтожив до 100 боевиков ВСУ. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«На купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате было уничтожено до 100 боевиков ВСУ, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.