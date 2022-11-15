Абакан, , 13:52 — REGNUM В Хакасии в январе–сентябре 2022 года число умерших превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 1 594 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в Красноярскстате.

Убыль населения Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по данным статистиков, по сравнению с 2021 годом убыль населения уменьшилась на 311 человек.

За девять месяцев текущего года в Хакасии родилось 3 807 детей, умер 5 401 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 3,4%; смертность уменьшилась на 7,6%.

Добавим, за девять месяцев 2022 года в России рождаемость снизилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в регионах Сибирского федерального округа — на 6,2%). Смертность по стране сократилась на 16,1% (в СФО — на 14,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае также зарегистрирована естественная убыль населения.

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