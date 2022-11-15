Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Россия достойно представлена на саммите Группы двадцати (G20), на должном уровне. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, глава МИД России Сергей Лавров провёл множество двусторонних встреч и оперативно отвечает на любую критику России.

«Голос России слышен на саммите «Большой двадцатки», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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