Иркутск, , 13:52 — REGNUM Министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков в ходе заседания правительства региона 15 ноября представил проект государственной программы региона «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» на 2023–2028 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство региона поддержало проект госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» на ближайшие шесть лет Правительство Иркутской области

«Ключевой целью разработанного нами проекта является сохранение доли сельского населения в Иркутской области. Для этого необходимо создавать возможность улучшения жилищных условий, привлечения специалистов аграрного сектора к работе на сельских территориях, повысить комфортность среды проживания, обеспечить транспортную доступность, развитие социальной и инженерной инфраструктуры», — сказал Илья Сумароков.

Структура проекта программы представлена тремя подпрограммами. Они направлены на достижение поставленных задач на селе.

Региональное правительство сегодня большинством голосов поддержало представленный проект госпрограммы.

«К дальнейшей проработке программы будут подключаться главы муниципальных образований, чтобы мы могли точечно, адресно выявлять населенные пункты, которые будут являться опорными. Мы будем рассматривать вопросы приоритетного финансирования», — подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Илья Сумароков отметил, что реализация федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» идет в Иркутской области с 2020 года. За это время в сельских населенных пунктах Приангарья отремонтировано 10 школ, четыре спортплощадки, семь учреждений культуры, 40,7 км локального водопровода. Кроме того поддержку получили 326 проектов благоустройства. Это детские и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары, освещение и многое другое. Объем финансирования за три года составил почти 3,6 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в селе Бажир Заларинского района по программе «Комплексное развитие сельских территорий» открыли новое здание основной общеобразовательной школы на 154 ученика, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Новая школа состоит из двух учебных корпусов с 15 учебными кабинетами, блока для столовой и актового зала, одноэтажного спортзала и отдельного блока для групп продленного дня.

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