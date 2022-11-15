Джакарта, , 13:51 — REGNUM Европейский союз и НАТО давно являются участниками гибридной войны на территории б. УССР. Об этом 15 ноября во время общения с журналистами на саммите G20 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Гибридная война, которую Запад развязал, и которую он готовил долгие годы, начиная с того момента, когда поддержал приход к власти в результате госпереворота, откровенно расистских, неонацистских сил. С тех пор в НАТО активно осваивали территорию [б. УССР], проводя учения, поставляя оружие», ― указал Лавров.

Он добавил, что ЕС и НАТО не только поставляют оружие киевскому режиму, но и проводят тренировки и подготовку военных режима Зеленского, оказывают помощь в предоставлении огромного количества разведданных, участвуют в определении целей.

«Как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наёмников», ― отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что активная помощь Соединённых Штатов киевскому режиму в противостоянии спецоперации России по денацификации на территории б. УССР делает Вашингтон стороной конфликта. Дипломат добавил, что и западные эксперты часто отмечают, что США начали «опосредованную войну» с РФ.

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Добавим, лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен считает, что своими действия Франция только способствует продолжению конфликта на территории б. УССР, что приводит к человеческим жертвам.

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