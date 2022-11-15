Ярославль, , 20:54 — REGNUM В структуре нового областного учреждения «Организатор пассажирских перевозок Ярославской области» будут работать 411 контролёров. Об этом на заседании комитета по транспорту Ярославской областной думы рассказала директор департамента транспорта региона Татьяна Черемных.

Бесконтактная оплата проезда Yarregion.ru

Напомним, с 2023 года полномочия по работе общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе будут переданы на уровень региона. На содержание новой структуры в следующем году потратят 371 миллион рублей. В штате «Организатора пассажирских перевозок Ярославской области» будут 432 человека, 411 из них — контрольно-ревизионная служба. Она будет следить за оплатой проезда в общественном траснпорте Ярославля и пригорода.

Сейчас контролёров в общественном транспорте Ярославля и Ярославского района нет, на маршрутах работают кондукторы. В новой схеме кондукторов не будет, пассажиры будут оплачивать проезд самостоятельно через стационарные валидаторы.