История вопроса

Россия сегодня больше готова к вооруженной борьбе с вероятным противником, нежели во Второй мировой войне. «Наши партнеры» в принципе не готовы к войне. У России есть некоторое преимущество в военной сфере и способность выносить лишения во время лихолетья, значительно выше болевой порог, что связано с нашей историей и климатом, сохранились предпосылки возрождения боевого духа. Однако Запад пока переигрывает Россию в организационно-концептуальной, финансово-экономической, информационно-виртуальной и культурной сферах.