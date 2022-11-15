Брянск, 15 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты имеют цель уничтожить Россию, заявил 15 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Брянске на совещании по безопасности.

МИД России Сергей Лавров

По его словам, США поставили целью «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге» Россию.

«Свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом США месяц назад», — цитирует секретаря Совбеза агентство РИА Новости.

Патрушев отметил, что документ определяет долгосрочную политику США, и в нём «очередной раз подчеркивается исключительность Америки». Он уверен, что закрепляя официально превосходство над другими странами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения корыстных целей.