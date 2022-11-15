Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области с мобилизованными продолжаются занятия по боевой подготовке, как в дневное, так и в ночное время, для максимальной адаптации военнослужащих к реальным боевым действиям, сообщили 15 ноября в Министерстве обороны РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

«Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, на фоне единой тактической обстановки. Это позволяет готовить и слаживать подразделения практически в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, а положенные денежные выплаты продолжают поступать на личные счета мобилизованных.

Видео Минобороны РФ: подготовка мобилизованных в Ленобласти