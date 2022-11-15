Москва, 15 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Восстановление повреждённых в ходе боевых действий объектов на территории новых регионов России уже идёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по его словам, о восстановлении объектов на пределами страны «речь не идёт».