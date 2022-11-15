Тирасполь, , 13:52 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл в Тирасполе встречу с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Карта Приднестровья Bestalex

«Молдавия пытается создать экономически и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим», — сказал Красносельский Фишеру.

Глава республики заявил, что Тирасполь продолжает придерживаться нейтральной позиции, что касается внешней политики, и стремится к миру в регионе. При этом Красносельский отметил, что были попытки расшатать ситуацию в Приднестровье с помощью терактов.

Сообщается, что стороны обсудили также вопросы энергетической безопасности и другие актуальные темы.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы на территории б. УССР. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою пользу пропорции при распределении газа в Приднестровье.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Приднестровья и Нагорного Карабаха обсудили актуальные вопросы