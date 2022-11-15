Пермь, , 13:52 — REGNUM После того, как в интернете появились публикации о варварском повреждении могил на Егошихинском кладбище в Перми в ходе благоустройства, в АО «Корпорация развития Пермского края» заявили, что информация не соответствует действительности. О том, что работы ведутся в соответствии с проектом и без нарушений, свидетельствуют и результаты проверки, которые предоставила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья.

Кладбище (сс) summa

«Обустройство траншеи необходимо для установки систем освещения и видеонаблюдения для предотвращения актов вандализма на кладбище. Выемка грунта ведется в рамках существующих дорожек и в соответствии с представленным заказчиком проектом. Часть сооружений и могильных холмов расположена в непосредственной близости от троп и мест проведения работ. После выполнения работ траншеи будут засыпаны, все элементы возвращены на мест. По возможности строители восстанавливают пришедшие с течением времени в негодность ограды. Работы ведутся по согласованию с представителями церкви», — прокомментировали в дочерней структуре АО «КРПК» ООО «Дом.59», которое является подрядчиком.

В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья подчеркнули, что в настоящее время обустраивают дорожки и тротуары, производится прокладка кабельной продукции под электроснабжение и монтаж опор под систему охранного телевидения, направленную для предотвращения актов вандализма в отношении захоронений. Ширина дорожек и тротуаров соответствует исторически сложившейся. Траншеи под кабельные линии имеют небольшое заглубление, не затрагивающее непосредственного захоронения.

«На момент осмотра фактов причинения критичных повреждений существующим захоронениям именно подрядной организацией не зафиксировано. Выявленное частичное разрушение единичных могильных холмов является проектным решением. По завершении прокладки линейных сетей подрядчиком будут приняты меры по их восстановлению», — сказали в инспекции.

Специалисты акцентировали внимание на том, что повреждения ограждений могил и складирование конструкций на места захоронений наблюдаются повсеместно по кладбищу в течение многих десятилетий. На объекте в рамках проекта по благоустройству также запланирована санитарная прочистка и снос аварийных зелёных насаждений, а также посадка новых. При расчистке, неизбежно, будет зафиксировано еще большее количество ненадлежащего состояния конструкций надгробных сооружений.

Напомним, ранее портал Properm.ru сообщил, что в редакцию обратились пермяки, возмущенные тем, как проходят ремонтные работы на Егошихинском кладбище. По их словам, благоустройство ведется «варварским методом». Публикация вызвала ответную реакцию подрядчика.

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