Красноярск, , 21:32 — REGNUM Южнокорейская k-pop группа Blackpink может дать концерт в Красноярске в 2023 году. Об этом сообщил телеграм-канал Star News.

Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции Цитата из видеообращения группы Blackpink

По данным источника, выступление коллектива может состояться в феврале 2023 года, однако точная дата и место проведения шоу пока неизвестны.

В то же время представители группы до сих пор никак не прокомментировали информацию о возможном концерте.

Напомним, Blackpink начали свою деятельность в 2016 году. В 2022 году коллектив признали самой популярной K-pop гёрл-группой Южной Кореи.

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