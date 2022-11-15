Херсон, , 13:44 — REGNUM Очередной гуманитарный конвой пришёл в Херсонскую область от министерства здравоохранения России, сообщили 15 ноября в минздраве региона.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

В Херсонскую область доставлено оборудование для диагностирования, реагенты для лабораторных исследований — общего анализа крови, биохимических и прочих анализов, тонна льготных медикаментов для больных СПИДом. Общий вес прибывшего груза — 280 тонн.

Полученный груз распределят между семью медицинскими учреждениями Херсонской области: Генической, Каланчацкой, Ивановской, Новотроицкой и Нижнесерогозской центральными районными больницами, а также Скадовской городской и Чаплынской районной больницами. Благодаря доставленному грузу реагентов и медикаментов хватит до конца текущего года.

Как напомнил министр зравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, в октябре регион получил 320 тонн помощи от Минздрава России.